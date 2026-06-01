Une soirée avec AN’JO, Parvis du Théâtre de l’Odéon, Paris

Une soirée avec AN’JO Dimanche 21 juin, 15h30 Parvis du Théâtre de l’Odéon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

An’Jo donnera un concert acoustique mêlant ses propres compositions et quelques reprises. Entre rock indépendant des années 90 et nouvelle chanson française, An’Jo apporte des couleurs Siciliano-portugais inspirées par leurs origines.

Parvis du Théâtre de l’Odéon 1 Rue de l’odéon – Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France

An’Jo donnera un concert acoustique mêlant ses propres compositions et quelques reprises. Entre rock indépendant des années 90 et nouvelle chanson française, An’Jo apporte des couleurs inspirées par…

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