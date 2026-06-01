Parnac

Une soirée hors du temps au château Saint-Didier

Parnac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Organisée par le château Saint-Didier et Lot'Motiv.

Une ambiance intimiste et conviviale autour du vin et des bons produits de notre terroir.

Organisée par le château Saint-Didier et Lot'Motiv.

Une ambiance intimiste et conviviale autour du vin et des bons produits de notre terroir.

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Parnac 46140 Lot Occitanie +33 6 80 99 88 52

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English :

Organized by Château Saint-Didier and Lot'Motiv.

An intimate and convivial atmosphere around wine and the good products of our terroir.

L’événement Une soirée hors du temps au château Saint-Didier Parnac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot