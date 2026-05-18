Parnac

Apéro-hebdo au Château Saint-Sernin

Les Landes Parnac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

L’événement incontournable de l’été est de retour à Parnac (46140), près de Cahors ! Le Château Saint-Sernin relance Les Apéros Hebdos, des soirées estivales uniques mêlant musique live, gastronomie locale et ambiance conviviale

L’événement incontournable de l’été est de retour à Parnac (46140), près de Cahors ! Le Château Saint-Sernin relance Les Apéros Hebdos, des soirées estivales uniques mêlant musique live, gastronomie locale et ambiance conviviale. Si vous cherchez une idée de sortie le vendredi soir dans le Lot, ne manquez pas ce rendez-vous festif dans un cadre exceptionnel, au cœur des vignobles.

Un concept original mêlant apéro, concert et bonne humeur ! Chaque vendredi soir de l’été, de 19h30 à 23h00, le domaine vous accueille pour une soirée sous le signe de la guinguette moderne. Pour avoir une table, il est obligatoire de réserver.

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Les Landes Parnac 46140 Lot Occitanie

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English :

The must-see summer event is back in Parnac (46140), near Cahors! Château Saint-Sernin is relaunching Les Apéros Hebdos, unique summer evenings combining live music, local gastronomy and a convivial atmosphere

L’événement Apéro-hebdo au Château Saint-Sernin Parnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CVL Vignoble