Les Apéros Hebdos du Château Saint-Sernin Parnac
Les Apéros Hebdos du Château Saint-Sernin Parnac vendredi 3 juillet 2026.
Parnac
Les Apéros Hebdos du Château Saint-Sernin
Les Landes Parnac Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
L’événement incontournable de l’été est de retour à Parnac ! Le Château Saint-Sernin relance Les Apéros Hebdos, des soirées estivales uniques mêlant musique live, gastronomie locale et ambiance conviviale
L’événement incontournable de l’été est de retour à Parnac ! Le Château Saint-Sernin relance Les Apéros Hebdos, des soirées estivales uniques mêlant musique live, gastronomie locale et ambiance conviviale. Si vous cherchez une idée de sortie le vendredi soir dans le Lot, ne manquez pas ce rendez-vous festif dans un cadre exceptionnel, au cœur des vignobles. Un concept original mêlant apéro, concert et bonne humeur !
Chaque vendredi soir de l’été, le domaine vous accueille pour une soirée sous le signe de la guinguette moderne.
Au Menu
- Concerts live une programmation éclectique pour satisfaire tous les goûts, de la chanson française au jazz, en passant par les rythmes celtiques ou latins.
- Bar à vins et espace traiteurs profitez d’une offre gourmande et variée, avec les vins du domaine, de la bière artisanale Ratz et des cocktails rafraîchissants.
- Exposition Renc’Art une galerie installée dans le chai du domaine, où l’art rencontre l’univers viticole, accessible librement pendant toute la soirée.
- Baby-foot pour une touche de fun et de compétition amicale entre amis ou en famille.
Pour avoir une table, il est indispensable de réserver.
.
Les Landes Parnac 46140 Lot Occitanie communication.saintsernin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The must-see event of the summer is back in Parnac! Château Saint-Sernin is bringing back Les Apéros Hebdos, unique summer evenings combining live music, local cuisine, and a friendly atmosphere
L’événement Les Apéros Hebdos du Château Saint-Sernin Parnac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Parnac (Lot)
- Exposition Barriq’Art au Château Saint-Sernin Les Landes Parnac 3 juillet 2026
- Apéro-hebdo au Château Saint-Sernin Parnac 3 juillet 2026
- Fête Votive à Parnac Parnac 24 juillet 2026
- Brocante des 5 routes Parnac 15 août 2026