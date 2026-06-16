Les Apéros Hebdos du Château Saint-Sernin Parnac

Parnac

Les Apéros Hebdos du Château Saint-Sernin

Les Landes Parnac Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’événement incontournable de l’été est de retour à Parnac ! Le Château Saint-Sernin relance Les Apéros Hebdos, des soirées estivales uniques mêlant musique live, gastronomie locale et ambiance conviviale

L’événement incontournable de l’été est de retour à Parnac ! Le Château Saint-Sernin relance Les Apéros Hebdos, des soirées estivales uniques mêlant musique live, gastronomie locale et ambiance conviviale. Si vous cherchez une idée de sortie le vendredi soir dans le Lot, ne manquez pas ce rendez-vous festif dans un cadre exceptionnel, au cœur des vignobles. Un concept original mêlant apéro, concert et bonne humeur !

Chaque vendredi soir de l’été, le domaine vous accueille pour une soirée sous le signe de la guinguette moderne.

Au Menu

Concerts live une programmation éclectique pour satisfaire tous les goûts, de la chanson française au jazz, en passant par les rythmes celtiques ou latins.

Bar à vins et espace traiteurs profitez d’une offre gourmande et variée, avec les vins du domaine, de la bière artisanale Ratz et des cocktails rafraîchissants.

Exposition Renc’Art une galerie installée dans le chai du domaine, où l’art rencontre l’univers viticole, accessible librement pendant toute la soirée.

Baby-foot pour une touche de fun et de compétition amicale entre amis ou en famille.

Pour avoir une table, il est indispensable de réserver.

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Les Landes Parnac 46140 Lot Occitanie communication.saintsernin@gmail.com

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English :

The must-see event of the summer is back in Parnac! Château Saint-Sernin is bringing back Les Apéros Hebdos, unique summer evenings combining live music, local cuisine, and a friendly atmosphere

L’événement Les Apéros Hebdos du Château Saint-Sernin Parnac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot