Exposition Barriq’Art au Château Saint-Sernin Les Landes Parnac
Exposition Barriq’Art au Château Saint-Sernin Les Landes Parnac vendredi 3 juillet 2026.
Parnac
Exposition Barriq’Art au Château Saint-Sernin
Les Landes Château Saint-Sernin Parnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Chaque été, le Château Saint-Sernin accueille BARRIQ’ART, une exposition d’art unique qui mêle création contemporaine et univers du vin.
Une trentaine d’artistes investissent le domaine pour présenter leurs œuvres, installées dans le chai
Chaque été, le Château Saint-Sernin accueille BARRIQ’ART, une exposition d’art unique qui mêle création contemporaine et univers du vin.
Une trentaine d’artistes investissent le domaine pour présenter leurs œuvres, installées dans le chai. Peintures, sculptures, photographies… un parcours artistique à découvrir tout au long de la saison estivale.
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Les Landes Château Saint-Sernin Parnac 46140 Lot Occitanie communication.saintsernin@gmail.com
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English :
Every summer, Château Saint-Sernin hosts BARRIQ?ART, a unique art exhibition that blends contemporary art with the world of wine.
About thirty artists take over the estate to present their works, displayed in the wine cellar
L’événement Exposition Barriq’Art au Château Saint-Sernin Parnac a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cahors Vallée du Lot
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