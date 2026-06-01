Une Touche d’Optimisme au Bateau El Alamein Paris 13/Sortie d’Album, Bateau El Alamein, Paris

Une Touche d’Optimisme au Bateau El Alamein Paris 13/Sortie d’Album Jeudi 4 juin, 20h00 Bateau El Alamein Paris

15 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:00:00+02:00

« Libre et Vivant »

Le groupe montpelliérain Une Touche d’Optimisme vient de fêter ses 20 ans. Il repart sur les routes en 2026 avec un nouveau spectacle inédit intitulé « Libre et Vivant » et sort son nouvel album « La vie d’artiste » .

Une Touche d’Optimisme c’est des frères, une soeur et des amis d’enfance unis dans la passion de la chanson.

C’est aussi 7 albums, plus de 1000 concerts à travers toute la France et l’Europe et une notoriété chaque jour grandissante

Des scènes partagées avec, autre autres : Tryo, Les Négresses Vertes, Groundation, Youssou’N Dour, Les Wampas, Sinsemilia, La Rue Ketanou, Les Ogres de Barback…

NATIS en première partie

Le groupe se prépare pour une tournée dans la joie, l’émotion et le partage, car chez Une Touche d’Optimisme, c’est la scène et la relation au public qui est au cœur du spectacle.

Alors venez vibrer avec le groupe pour vous sentir « Libres et vivants » !

Bateau El Alamein 8 Port de la Gare 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/artist/une-touche-doptimisme/une-touche-doptimisme-4071650/?srsltid=AfmBOopPK41PtwxDyOpX8c5nC7ET3FC2D8CFu9F3QqtZDhpORpD13689 »}]

Concert de Sortie d’Album Concert Musique