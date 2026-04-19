Une Touche d’Optimisme/Sortie d’Album Gratuite Le Rockstore Montpellier Jeudi 21 mai, 19h30 Gratuit

« Release Party » Gratuite au ROCKSTORE

Concert évènement d’**Une Touche d’Optimisme** le **21 Mai** au **Rockstore** à Montpellier, 19h30.

Dans le cadre de la tournée 2026, le Groupe « Une Touche D’Optimisme » viendra nous présenter son nouvel album gratuitement !

Tout le monde est invité à profiter de la chanson humaine que propose Une Touche D’Optimisme, alors laissez-vous embarquer dans l’univers de ce groupe indépendant, chaleureux et humain, et profitez simplement du voyage !

Un voyage à travers les rythmes et les émotions, à travers des textes à fleur de peau, à travers les générations.

Mâtiné d’influences diverses : Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au coeur, sur des musiques entraînantes et émouvantes, qui nous font voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours…

«Une Touche d’Optimisme».

Concert Gratuit au Rockstore le 21/05, 19h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T22:30:00.000+02:00

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Le Rockstore 20 Rue de Verdun Montpellier Centre Montpellier 34000 Hérault



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