Une veillée comme autrefois: mémoire et partage autour du pastoralisme., Maison de l’Alpage de Servoz, Servoz
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Alpage de Servoz · Servoz
Informations pratiques
Une veillée comme autrefois: mémoire et partage autour du pastoralisme. Samedi 19 septembre, 20h00 Maison de l’Alpage de Servoz Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Participer à une veillée sur le pastoralisme et la vie en alpage. Projection du film « Pormenaz pour toujours » témoignages, réalisation d’une petite tâche manuelle, albums photos, lecture et chants partagés, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Maison de l’Alpage de Servoz 113 rue du Bouchet 74310 Servoz Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.servoz-histoire-et-traditions.fr Maison communale accueillant l’Office du Tourisme , l’agence postale, des salles d’exposition ainsi qu’une bibliothèque accès pmr, parkings, navette intercommunale
Journées européennes du patrimoine
©Servoz: Histoire et Traditions
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