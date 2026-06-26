Une vie de château Saint-Vougay
Une vie de château Saint-Vougay samedi 4 juillet 2026.
Saint-Vougay
Une vie de château
Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-04
Imaginez les fêtes seigneuriales à Kerjean… Le logis du château devient le cœur battant du domaine. Les domestiques s’affairent pour que festin, toilettes et divertissements offrent un spectacle inoubliable. Devenez le temps d’une visite, les hôtes de marque des maîtres des lieux et laissez-vous surprendre par les mœurs de cette époque.
Pour les familles.
Visite accompagnée.
Tous les jours à 15h15.
Durée 1h15 (goûter compris).
Tarif d’entrée + 2 € pour l’activité.
Nombre de places limité. .
Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Une vie de château Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Saint-Vougay (Finistère)
- Visite commentée du cimetière et de l’église Saint-Vougay 18 juillet 2026
- La Belle Estivale Saint-Vougay 18 juillet 2026
- L’été à Kerjean Soirée Renaissance au château Kerjean Saint-Vougay 21 juillet 2026
- Journées européennes du patrimoine #2026 Kerjean Saint-Vougay 19 septembre 2026
- Murder-Party #2026 Kerjean Saint-Vougay 21 octobre 2026