Saint-Vougay

Une vie de château

Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Imaginez les fêtes seigneuriales à Kerjean… Le logis du château devient le cœur battant du domaine. Les domestiques s’affairent pour que festin, toilettes et divertissements offrent un spectacle inoubliable. Devenez le temps d’une visite, les hôtes de marque des maîtres des lieux et laissez-vous surprendre par les mœurs de cette époque.

Pour les familles.

Visite accompagnée.

Tous les jours à 15h15.

Durée 1h15 (goûter compris).

Tarif d’entrée + 2 € pour l’activité‎.

Nombre de places limité‎. .

Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une vie de château Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX