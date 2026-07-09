Une vie sur mesure, Cédric Chapuis Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Une vie sur mesure, Cédric Chapuis

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 21:50:00

Date(s) :

2026-11-06

Loin d’être idiot ou attardé,

Adrien Lepage est juste… différent.

Tout commence le jour où ce gamin, beau de naïveté,se découvre, presque par accident, une passion absolue pour la batterie. D’un enthousiasme débordant, il livre le récit de sa romance extraordinaire.

Pas moins de deux batteries sont nécessaires au partage de cet amour pour les rythmes. Adrien joue et aime toutes les musiques le blues, le rock, la techno en passant par le jazz et la bossa nova.

Le coup de foudre pour son instrument est si percutant que rien ni personne ne semble pouvoir s’opposer à une telle union, et pourtant…

Petit à petit, et presque malgré lui, le jeune homme lève le voile, sur une histoire aussi drôle que bouleversante. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Une vie sur mesure, Cédric Chapuis

L’événement Une vie sur mesure, Cédric Chapuis Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme