Une ville, des quartiers Au sud de la Cathédrale la Reconstruction Devant l’Hôtel des Finances Rouen

vendredi 21 août 2026.
Devant l’Hôtel des Finances 25 place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-08-21 18:00:00
2026-08-21
Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.
Rdv Devant l’Hôtel des Finances, 25 place de la Cathédrale, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/au-sud-de-la-cathedrale-la-reconstruction .
