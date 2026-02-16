Une ville, des quartiers Au sud de la Cathédrale la Reconstruction Devant l’Hôtel des Finances Rouen

Une ville, des quartiers Au sud de la Cathédrale la Reconstruction

2026-08-21 18:00:00

2026-08-21

2026-08-21

2026-08-21

Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/au-sud-de-la-cathedrale-la-reconstruction .

Devant l’Hôtel des Finances 25 place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

