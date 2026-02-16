Une ville, des quartiers Le quartier Saint-Sever Rouen
Devant l’église Saint-Sever Rouen Seine-Maritime
Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.
28 août Le quartier Saint-Sever
Rdv Devant l’église Saint-Sever, Rouen
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-quartier-saint-sever .
Devant l’église Saint-Sever Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie
