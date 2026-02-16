Une ville, des quartiers Le quartier Saint-Sever Rouen

Une ville, des quartiers Le quartier Saint-Sever

Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.

28 août Le quartier Saint-Sever

Rdv Devant l’église Saint-Sever, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-quartier-saint-sever .

