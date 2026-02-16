Une ville, des quartiers Vers la rue de Crosne Devant le Musée Corneille Rouen

Une ville, des quartiers Vers la rue de Crosne

Devant le Musée Corneille 4 rue de la Pie Rouen Seine-Maritime

Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.

14 août Vers la rue de Crosne

Rdv Devant le Musée Corneille, 4 rue de la Pie, Rouen Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/vers-la-rue-de-crosne .

