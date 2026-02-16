Une ville, des quartiers Vers la rue de Crosne Devant le Musée Corneille Rouen
Devant le Musée Corneille 4 rue de la Pie Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
2026-08-14
Et si vous profitiez d’une fin d’après-midi estivale pour partir à la découverte d’un coin de Rouen ? A 18h00, chaque vendredi soir, ces visites guidées vous invitent à apprécier les charmes particuliers de différents quartiers.
Rdv Devant le Musée Corneille, 4 rue de la Pie, Rouen Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/vers-la-rue-de-crosne .
