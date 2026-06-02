(Un)fidèle, Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse, Villeurbanne

(Un)fidèle Vendredi 19 juin, 17h30 Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:30:00+02:00 – 2026-06-19T18:00:00+02:00

Dans son seul-en-scène burlesque qui envoie valser les promesses d’une union où tout le monde vit heureux, cette mariée-fakir se débat avec l’empreinte qu’ont laissée sur elle les contes de fées et la réalité de la vie à deux. « Oui je le veux ! », mais pas à n’importe quelles conditions !

À partir de 6 ans

Angle rue Anatole France / avenue Henri Barbusse 112 rue Anatole France 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Une mariée-fakir se débat avec l’empreinte qu’ont laissée sur elle les contes de fées et la réalité de la vie à deux…

© François Moura