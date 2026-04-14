Univershifté 2026: un plan pour guider l’action, Université de Rennes – Campus Beaulieu, Rennes

Univershifté 2026: un plan pour guider l’action Dimanche 7 juin, 14h00 Université de Rennes – Campus Beaulieu Ille-et-Vilaine

gratuité le dimanche après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Les 6 et 7 juin se tiendra la 6ᵉ édition de l’UniverShifté pour la première fois à Rennes! Rendez-vous à l’Université de Rennes sur le campus de Beaulieu.



Organisée chaque année par Les Shifters et The Shift Project, l’UniverShifté rassemble plus de 2 000 participants autour des enjeux de la décarbonation de nos sociétés. L’événement s’est imposé depuis sa première édition en 2021 comme le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs engagés dans la transition écologique : entreprises, collectivités, associations, citoyens.

Pour l’édition 2026 à Rennes, notre thématique sera « Un plan pour guider l’action » en référence au Plan Robuste pour l’Économie Française du Shift Project et mettra l’accent sur la planification de la transformation écologique, secteur par secteur, en mobilisant largement expertises locales et internationales. L’ambition : réussir la transition à l’échelle, à temps et à coup sûr.



Au-delà d’être LE rendez-vous annuel de Les Shifters et de The Shift Project, l’Univershifté 2026 à Rennes, c’est 2 jours de prise de hauteur grâce à un vaste écosystème d’experts et d’acteurs locaux engagés réunis pour parler des actions de décarbonation urgentes à déployer sur plus de vingt thématiques.

Des tables-rondes, des ateliers, des démo de jeux sérieux, des animations étonnantes, un espace librairie et dédicaces, une ludothèque… C’est tout un village qui mettra en lumière de belles initiatives locales transférables, et qui vous fera découvrir des solutions innovantes #LowTech ou #techforgood dans le hall 2 et le parc de Université de Rennes Campus de Beaulieu

Et oui, c’est tout ça l’Univershifté et le dimanche après-midi est gratuit sur inscription !

Programme, informations et inscriptions: https://univershifte.fr/

En savoir plus sur :



The Shift Project

Think tank fondé en 2010 et présidé par Jean-Marc Jancovici, The Shift Project œuvre pour la décarbonation de l’économie et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Il produit des rapports structurants à destination des décideurs publics et privés.



Les Shifters

Association de 20 000 bénévoles engagés pour soutenir la mission du Shift Project. Les Shifters interviennent sur le terrain pour sensibiliser, organiser des événements, relayer les propositions du Shift, et participer aux débats publics sur la transition bas carbone.

Université de Rennes – Campus Beaulieu L’entrée grand public est au sud du bâtiment 1A, allée Henri Poincaré. , L’entrée PMR est sur le côté du bâtiment 2A , cf plan du campus: https://www.univ-rennes.fr/plan-du-campus-de-beaulieu) Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@univershifte.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://univershifte.fr/page/home »}] [{« link »: « https://univershifte.fr/ »}]

L’Univershifté est le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs engagés dans la transition écologique : entreprises, collectivités, associations, citoyens ! L’événement est gratuit le dimanche… Cinéma Conférence