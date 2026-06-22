Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Université d’été du Secours Populaire

Lundi 6 juillet 2026 de 9h30 à 12h30. 169 chemin des Gibbes Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Le lundi 6 juillet prochain se tiendra la onzième université d’été du Secours populaire des Bouches du Rhône autour du thème

ECOL’LECTIF

Pour que la solidarité devienne une valeur indestructible de l’être

Onzième université d’été du Secours populaire des Bouches du Rhône

Ce RDV essentiel à la construction du Secours est porté par les Copains du Monde des Bouches du Rhône, du Liban, Maroc, USA et de La Réunion.

En effet, dans le cadre du village Copain du Monde 2026, les délégations internationales contribueront au débat, et préparent d’ores et déjà les jeunes à la construction de leurs interventions.



Parce qu’au Secours populaire nous mesurons la responsabilité de l’association humaniste vis à vis de l’enfance, de l’adolescence, de la jeunesse, nous prendrons le temps de débattre de l’école, du collectif, de la valeur solidaire comme point d’appui pour la jeunesse du Monde.



La matinée se clôturera par un repas solidaire (participation 5 euros, s’inscrire par mail)



Cette invitation est à partager largement aux plus jeunes comme à toutes les personnes en lien avec les questions de l’enfance et de la jeunesse. .

169 chemin des Gibbes Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@spf13.org

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English :

On Monday, July 6, the Secours Populaire des Bouches-du-Rhône will hold its eleventh summer university, focusing on the theme:

ECOL’LECTIF

So that solidarity may become an indestructible value of being

L’événement Université d’été du Secours Populaire Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille