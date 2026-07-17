Université Toulouse Capitole – Visite du bâtiment de l’Ecole d’Economie de Toulouse (TSE), Université Toulouse Capitole – Ecole d’économie de Toulouse, Toulouse
vendredi 18 septembre 2026 · Université Toulouse Capitole - Ecole d'économie de Toulouse · Toulouse
Informations pratiques
Université Toulouse Capitole – Visite du bâtiment de l’Ecole d’Economie de Toulouse (TSE) 18 – 20 septembre Université Toulouse Capitole – Ecole d’économie de Toulouse Haute-Garonne
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La visite se déroule en deux temps.
Une mini-conférence retracera l’histoire du bâtiment, lauréat de l’Équerre d’argent en 2020 et conçu par un architecte récompensé par le prix Pritzker.
La découverte se poursuivra par une visite guidée du bâtiment, jusqu’au « Cloître dans le ciel », impressionnante passerelle suspendue au dernier étage.
Université Toulouse Capitole – Ecole d’économie de Toulouse 1, esplanade de l’université, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ut-capitole.fr/accueil/universite/partez-a-la-decouverte-dut-capitole-a-loccasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine »}]
La visite est constituée de deux parties :
© Wikimedia Commons
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- L’été au bord du lac, Médiathèque Grand M, Toulouse 17 juillet 2026
- MADALITSO BAND (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse 17 juillet 2026
- OCEAN’S ELEVEN (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse 18 juillet 2026
- Atelier Parents – enfants (dès 3 ans) – Dessine-moi un arbre (totebag imprimé), Musée des Augustins, Toulouse 18 juillet 2026
- Stage : Le dessin comme espace d’exploration (séance 3/4), Musée des Augustins, Toulouse 18 juillet 2026