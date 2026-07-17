Université Toulouse Capitole : visite historique du campus de la Manufacture des Tabacs, Université Toulouse Capitole – Manufacture des Tabacs, Toulouse

Informations pratiques

Université Toulouse Capitole : visite historique du campus de la Manufacture des Tabacs 18 – 20 septembre Université Toulouse Capitole – Manufacture des Tabacs Haute-Garonne

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La visite se déroule en deux temps.

Une mini-conférence retracera l’histoire de la Manufacture des Tabacs, qui fut pendant plusieurs décennies le premier employeur de Toulouse, avant Airbus. Elle abordera notamment son rôle social, sa destruction évitée de justesse dans les années 1980 et sa transformation en campus universitaire.

La découverte se poursuivra par une visite guidée du campus, à la découverte de ses lieux secrets et insolites.

Université Toulouse Capitole – Manufacture des Tabacs 21, allée de Brienne 31000 Toulouse Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ut-capitole.fr/accueil/universite/partez-a-la-decouverte-dut-capitole-a-loccasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine »}]

La visite se compose de deux parties :

© Wikimedia Commons