Untxin romeria Socoa Urrugne
Untxin romeria Socoa Urrugne vendredi 21 août 2026.
Urrugne
Untxin romeria
Socoa Parking de l’Untxin Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Soirée festive avec des animations folkloriques force basque, chants
Restauration rapide paëlla, taloas et frites. .
Socoa Parking de l’Untxin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Untxin romeria
L’événement Untxin romeria Urrugne a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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