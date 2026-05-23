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Untxin romeria Socoa Urrugne

Untxin romeria Socoa Urrugne

Untxin romeria Socoa Urrugne vendredi 21 août 2026.

Lieu : Socoa

Adresse : Parking de l'Untxin

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Urrugne

Untxin romeria

Socoa Parking de l’Untxin Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Soirée festive avec des animations folkloriques force basque, chants
Restauration rapide paëlla, taloas et frites.   .

Socoa Parking de l’Untxin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Untxin romeria

L’événement Untxin romeria Urrugne a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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