Untxin romeria Socoa Urrugne

Urrugne

Untxin romeria

Socoa Parking de l’Untxin Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée festive avec des animations folkloriques force basque, chants

Restauration rapide paëlla, taloas et frites. .

Socoa Parking de l’Untxin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Untxin romeria

L’événement Untxin romeria Urrugne a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque