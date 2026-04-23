Urban Culture Roots’n’Dub Ryon & Dub sound system Guéret
Urban Culture Roots’n’Dub Ryon & Dub sound system Guéret vendredi 1 mai 2026.
Guéret
Urban Culture Roots’n’Dub Ryon & Dub sound system
22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Ryon, groupe emblématique de la scène reggae française, reconnu pour ses concerts chaleureux, lumineux et profondément fédérateurs. Après avoir parcouru l’hexagone, ils offriront à Guéret un moment musical attendu et généreux. La soirée se prolongera ensuite en mode sound system, pour une immersion totale dans la culture roots & dub. .
22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Urban Culture Roots’n’Dub Ryon & Dub sound system
L’événement Urban Culture Roots’n’Dub Ryon & Dub sound system Guéret a été mis à jour le 2026-04-23 par Creuse Tourisme
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