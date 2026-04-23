Guéret

Urban Culture Roots’n’Dub Ryon & Dub sound system

22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Ryon, groupe emblématique de la scène reggae française, reconnu pour ses concerts chaleureux, lumineux et profondément fédérateurs. Après avoir parcouru l’hexagone, ils offriront à Guéret un moment musical attendu et généreux. La soirée se prolongera ensuite en mode sound system, pour une immersion totale dans la culture roots & dub. .

22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Urban Culture Roots’n’Dub Ryon & Dub sound system

L’événement Urban Culture Roots’n’Dub Ryon & Dub sound system Guéret a été mis à jour le 2026-04-23 par Creuse Tourisme