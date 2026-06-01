Boiscommun

Urban Tennis

Boiscommun Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le TC Boiscommun organise une animation d’Urban Tennis le vendredi 19 juin, de 18h à 20h ! Proposé pendant la traditionnelle fête des écoles, ce rendez-vous sportif et ludique s’installe sur le plateau sportif situé juste derrière l’établissement scolaire. Activité accessible à tous !

Le Tennis Club de Boiscommun dynamise la fin d’année scolaire ! Le vendredi 19 juin, de 18h à 20h, l’association sportive invite petits et grands à découvrir l’Urban Tennis. Organisée en plein cœur de la fête des écoles de Boiscommun, cette animation gratuite et interactive s’installe directement sur le plateau sportif situé derrière les bâtiments scolaires.

Pratique moderne, accessible et particulièrement ludique du tennis, l’Urban Tennis permet à chacun de s’essayer aux échanges de balles dans une ambiance festive et décontractée. Le club met son encadrement à disposition pour partager un moment de sport et de convivialité en famille ou entre camarades, célébrant ainsi l’arrivée de l’été. .

Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 71 03

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English :

TC Boiscommun is hosting an Urban Tennis event on Friday, June 19, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.! Held during the traditional school festival, this fun and athletic event will take place on the sports field located just behind the school. Open to everyone!

L’événement Urban Tennis Boiscommun a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS