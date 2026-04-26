‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ le 16/05/26 à Jaulnay Abadworld Jaulnay Samedi 16 mai, 19h00

Deux artistes venus d’ailleurs : Jann Halexander natif du Gabon, Veronika Bulycheva, native de Russie.

Deux artistes venus d’ailleurs : Jann Halexander natif du Gabon, Veronika Bulycheva, native de Russie. Ils se retrouvent sur scène. Les deux sont poètes, musiciens auteurs compositeurs et interprètes, chacun a son parcours original : ils présentent et mélangent leurs univers personnels à travers leurs chansons et des dialogues poignants, où la tolérance, l’humanisme, la paix, la fraternité ne sont pas des vains mots. Ce spectacle mélange poème, théâtre et chant. L’humour et la tendresse ne sont jamais loin. On se retrouve en face de polémiques actuelles autours des clichés et des préjugés liés à leurs pays d’origine : être biculturel est une fragilité et force à la fois.

‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’ a été présenté pour la première fois le 16 mai 2019 au Nez Rouge, à Paris. Depuis, il a été joué à Nantes, Saumur, Clamart, Triel-sur-Seine, Bruxelles, Villejuif, Lille, Massy, Roanne, Lyon, Troyes, Strasbourg, Saint-Etienne, Die, Yerres, Genève etc..

Le spectacle fêtera ses 7 ans d’existence à Jaulnay le 16 mai prochain.

‘Urgence de Vous, du Gabon à la Russie’

avec Veronika Bulycheva et Jann Halexander

16 MAI 2026

19h00

Réserver : 06.85.80.55.09 / Participation libre

[https://urgencedevous.wixsite.com/dugabonalarussie](https://urgencedevous.wixsite.com/dugabonalarussie)

Abad World

2 la Poirière

37120 Jaunay

‘Jeudi dernier la première, au « Nez Rouge » à Paris, du nouveau spectacle de Jann Halexander avec Veronika Bulycheva « Urgence de vous (du Gabon à la Russie) » avait la saveur des mets inconnus, goûteux et troublants. Ça ne ressemble à rien de connu (et c’est aussi ça qui me plaît), ça s’éloigne complètement des clichés de notre époque (qui en est farcie). Comme son nom l’indique, ce concert est un voyage en humanité qui nous emmène ailleurs, guidés par ce duo décalé qui possède le talent rare de la musicalité. A quand d’autres représentations ? Il y a…urgence.’

Frédéric Pagès, chanteur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T20:00:00.000+02:00

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Abadworld 2 la Poirière 37120 Jaulnay Jaulnay 37120 Indre-et-Loire



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