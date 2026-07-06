Use Knife + Toera + Yasmina Bee invite Be Dar Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

vendredi 16 octobre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 20:30 – 23:59

Gratuit : non 10€ Tout public

Voisins sur l’île de Nantes, Trempo et Askip s’associent pour proposer deux soirées de créations, qui incarnent chacune à leur manière des regards militants. Au programme : l’electro indus irako/belge de Use Knife, le rap sombre de Toera et une création DJing/VJing signée par l’activiste Yasmina Bee et le producteur Be Dar.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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