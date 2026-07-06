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Use Knife + Toera + Yasmina Bee invite Be Dar Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

vendredi 16 octobre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Use Knife + Toera + Yasmina Bee invite Be Dar Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Trempo - La Fabrique Ile de Nantes
Adresse
6 Boulevard Léon Bureau
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
10€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 20:30 – 23:59
Gratuit : non 10€ Tout public 

Voisins sur l’île de Nantes, Trempo et Askip s’associent pour proposer deux soirées de créations, qui incarnent chacune à leur manière des regards militants. Au programme : l’electro indus irako/belge de Use Knife, le rap sombre de Toera et une création DJing/VJing signée par l’activiste Yasmina Bee et le producteur Be Dar.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com


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