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Use Knife + Toera + Yasmina Bee invite Be Dar Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
vendredi 16 octobre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 20:30 – 23:59
Gratuit : non 10€ Tout public
Voisins sur l’île de Nantes, Trempo et Askip s’associent pour proposer deux soirées de créations, qui incarnent chacune à leur manière des regards militants. Au programme : l’electro indus irako/belge de Use Knife, le rap sombre de Toera et une création DJing/VJing signée par l’activiste Yasmina Bee et le producteur Be Dar.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com
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