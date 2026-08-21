Usine de production d’eau potable de l’USESA à Chezy-sur-Marne, usine de production d’eau de Chezy-sur-Marine, Chézy-sur-Marne
samedi 19 septembre 2026 · usine de production d'eau de Chezy-sur-Marine · Chézy-sur-Marne
Informations pratiques
Usine de production d’eau potable de l’USESA à Chezy-sur-Marne Samedi 19 septembre, 10h30 usine de production d’eau de Chezy-sur-Marine Aisne
Inscription préalable obligatoire, visite accessible à partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Elle est en mesure de produire 400 m3/h d’eau potable et alimente aujourd’hui 27500 habitants soit 55% de la consommation totale du territoire. Cette usine de production d’eau ultra-moderne traite les eaux de la Marne grâce à d’ingénieux procédés de décantation, filtration, ultrafiltration et désinfection qui garantissent la parfaite qualité de l’eau distribuée.
Un équipement ouvert exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine
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Elle est en mesure de produire 400 m3/h d’eau potable et alimente aujourd’hui 27500 habitants soit 55% de la consommation totale du territoire. Cette usine de production d’eau ultra-moderne traite de…
Veolia – Sebastien Jarry
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