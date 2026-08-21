Usine de production d’eau potable de l’USESA à Chezy-sur-Marne, usine de production d’eau de Chezy-sur-Marine, Chézy-sur-Marne

Informations pratiques

Usine de production d’eau potable de l’USESA à Chezy-sur-Marne Samedi 19 septembre, 10h30 usine de production d’eau de Chezy-sur-Marine Aisne

Inscription préalable obligatoire, visite accessible à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Elle est en mesure de produire 400 m3/h d’eau potable et alimente aujourd’hui 27500 habitants soit 55% de la consommation totale du territoire. Cette usine de production d’eau ultra-moderne traite les eaux de la Marne grâce à d’ingénieux procédés de décantation, filtration, ultrafiltration et désinfection qui garantissent la parfaite qualité de l’eau distribuée.

Un équipement ouvert exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine

usine de production d’eau de Chezy-sur-Marine Chezy-sur-Marne Chézy-sur-Marne 02570 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/m8mzzw »}]

Elle est en mesure de produire 400 m3/h d’eau potable et alimente aujourd’hui 27500 habitants soit 55% de la consommation totale du territoire. Cette usine de production d’eau ultra-moderne traite de…

Veolia – Sebastien Jarry