Usine d’ocre Mathieu : trouve moi si tu peux…, ôkhra – écomusée de l’ocre, Roussillon

Informations pratiques

Usine d’ocre Mathieu : trouve moi si tu peux… 19 et 20 septembre ôkhra – écomusée de l’ocre Vaucluse

gratuité, prévoir des chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Usine d’ocre Mathieu : Trouve-moi si tu peux !

Jeu de piste dans l’usine Mathieu, proposé par ôkhra à partir des photos du journal de L’Illustration du 12 septembre 1942 et des photos d’Anne Deshayes-Cheveau de l’été 1978 qui serviront de clés pour déchiffrer les indices et révéler l’histoire de l’usine. Chaque point du parcours est associé à une photo ancienne représentant le lieu tel qu’il était. Les participants comparent la photo ancienne au paysage actuel, repèrent les transformations et répondent à une question pour obtenir les coordonnées du point suivant. 10 points répartis dans l’usine.

Durée : 1 heure

ôkhra – écomusée de l’ocre 570, route d’Apt, 84220 ROUSSILLON Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 05 66 69 http://okhra.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 9 05 66 69 »}, {« type »: « email », « value »: « info@okhra.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://okhra.com »}] Dans un cadre exceptionnel, l’ancienne usine d’ocre de Roussillon offre à tous une expérience unique sur la couleur. Découvrez la fabuleuse aventure des pigments et leur usage de la Préhistoire à nos jours. 570 route d’Apt, parking vélos et voitures

Usine d’ocre Mathieu : Trouve-moi si tu peux !

©Anne Deshayes-Cheveau-ôkhra