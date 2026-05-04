Festival de Quatuors du Luberon Eglise Saint-Michel Roussillon

Roussillon

Festival de Quatuors du Luberon

Eglise Saint-Michel 84220 Roussillon Vaucluse

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

moins de 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:30:00

fin : 2026-08-24 21:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Concert du Isidore String Quartet (USA) J. Haydn Quatuor op. 20 n°5 Billy Childs Quatuor à cordes n°4 A. Webern Langsamer Satz L. van Beethoven Quatuor op. 18 n°6

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Eglise Saint-Michel 84220 Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 34 42 25 quatuorsduluberon@yahoo.fr

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English :

Concert by the Isidore String Quartet (USA) J. Haydn Quartet op. 20 no. 5 Billy Childs String Quartet no. 4 A. Webern Langsamer Satz L. van Beethoven Quartet op. 18 no. 6

L’événement Festival de Quatuors du Luberon Roussillon a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon