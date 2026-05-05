Tours et détours, couleurs du Luberon, ôkhra – écomusée de l’ocre, Roussillon

Tours et détours, couleurs du Luberon 26 – 28 juin ôkhra – écomusée de l’ocre Vaucluse

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

L’exposition « Tours et détours, couleurs du Luberon », invite à porter un nouveau regard sur les paysages, les lieux du quotidien, ainsi que sur la flore et la faune. En empruntant chemins de traverse et itinéraires oubliés, cette nouvelle exposition de photos et les animations proposées par l’écomusée permettront de mieux comprendre découvrir l’histoire du territoire du Luberon, de valoriser les patrimoines matériels et immatériels méconnus en créant du lien entre habitants et visiteurs. Chaque détour devient ainsi une expérience sensible et partagée, au cœur de nos paysages vivants et de la biodiversité.

ôkhra – écomusée de l’ocre 570, route d’Apt – 84220 Roussillon Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « info@okhra.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 05 66 69 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.okhra.com »}]

L’exposition de photos grand format sur un parcours extérieur de 900 m invite à porter un nouveau regard sur les paysages, les lieux du quotidien, ainsi que sur la flore et la faune du Luberon Luberon couleurs

Agnès Vidal – Club photo de Saignon