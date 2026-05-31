Tours et détours dans le sentier des ocres : les matériaux de la couleur !, wagonnet d’ocre dans la montée du sentier des ocres, Roussillon

Tours et détours dans le sentier des ocres : les matériaux de la couleur ! 27 et 28 juin wagonnet d’ocre dans la montée du sentier des ocres Vaucluse

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:00:00+02:00

Rallye photo sur la flore, la faune, les minerais et leur rapport à la couleur. Fiche explicative avec photos de la plante/roche/minerai à trouver pour la photographier et remplir sa collection de matériaux de la couleur. But : trouver l’usage de chacune d’entre elles, et découvrir leurs utilisations à travers les âges. Prévoir des chaussures de marche, un sac à dos, de l‘eau.

Sur inscription. Téléphone : 04 90 05 66 69 ; Courriel : info@okhra.com

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