Festival de Quatuors du Luberon Village Haut Roussillon

Roussillon

Festival de Quatuors du Luberon

Village Haut Eglise Saint-Michel Roussillon Vaucluse

Tarif : 32 – 32 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Concert de Quatuor par le Novo Quartet (Danemark) programme W.A. Mozart Quatuor en ré mineur

KV 421 Caroline Shaw Entr‘acte C. Nielsen Quatuor n°3 en mi bémol majeur, op. 14

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Village Haut Eglise Saint-Michel Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 34 42 25 quatuorsduluberon@yahoo.fr

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English :

Quartet concert by the Novo Quartet (Denmark) program: W.A. Mozart Quartet in D minor

KV 421 Caroline Shaw Entr?acte C. Nielsen Quartet No. 3 in E-flat major, Op. 14

L’événement Festival de Quatuors du Luberon Roussillon a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon