Festival de Quatuors du Luberon Eglise Saint-Michel Roussillon
Festival de Quatuors du Luberon Eglise Saint-Michel Roussillon mardi 18 août 2026.
Roussillon
Festival de Quatuors du Luberon
Eglise Saint-Michel 84220 Roussillon Vaucluse
Tarif : 32 – 32 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18 21:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Concert du Quatuor Métamorphoses J. Haydn Quatuor op. 74 n°3 Sofia Gubaïdulina Quatuor n°3 H. Dutilleux Ainsi la Nuit
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Eglise Saint-Michel 84220 Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 34 42 25 quatuorsduluberon@yahoo.fr
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English :
Concert by the Métamorphoses Quartet J. Haydn Quartet op. 74 No. 3 Sofia Gubaïdulina Quartet No. 3 H. Dutilleux Ainsi la Nuit
L’événement Festival de Quatuors du Luberon Roussillon a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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