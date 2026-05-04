Festival de Quatuors du Luberon Eglise Saint-Michel Roussillon

Roussillon

Festival de Quatuors du Luberon

Eglise Saint-Michel 84220 Roussillon Vaucluse

Tarif : 32 – 32 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Concert du Quatuor Métamorphoses J. Haydn Quatuor op. 74 n°3 Sofia Gubaïdulina Quatuor n°3 H. Dutilleux Ainsi la Nuit

.

Eglise Saint-Michel 84220 Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 34 42 25 quatuorsduluberon@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Métamorphoses Quartet J. Haydn Quartet op. 74 No. 3 Sofia Gubaïdulina Quartet No. 3 H. Dutilleux Ainsi la Nuit

L’événement Festival de Quatuors du Luberon Roussillon a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon