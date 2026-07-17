Musicâlins, Médiathèque Jean d’Ormesson de Roussillon, Roussillon

Informations pratiques

Musicâlins Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque Jean d’Ormesson de Roussillon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:00:00+02:00

« Les bébés lisent avec les oreilles, comme les poètes.» Magicien des mots et des notes, Florian Genilleau vous propose d’explorer avec lui des albums pour les tout petits – en musique !

Médiathèque Jean d’Ormesson de Roussillon 45 Grande rue 38150 Roussillon Roussillon 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 11 50 51 https://www.reseau-ecume.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 11 50 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.roussillon@reseau-ecume.fr »}] Médiathèque municipale du réseau ECuME

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