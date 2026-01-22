UTL & CICLIC Regards amateurs sur la Libération

Rue des Champs Elysées Issoudun Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Ciné-conférence animée par Claire FENIGER, coordinatrice du Conseil scientifique et d’orientation de la Mission Libération, avec la présence de Rémi PAILHOU, responsable du service patrimoine à l’agence Ciclic Centre-Val Loire.

Construite à partir des films issus des collections des cinémathèques et archives de films du réseau Diazinterregio, cette cinéconférence propose une plongée inédite au cœur de la Libération de la France à travers le prisme du cinéma amateur. Loin des images officielles et des grands récits héroïques, ces films tournés par des particuliers soldats, civils ou témoins anonymes nous offrent une vision sensible, fragmentaire, mais précieuse des événements de 1944-1945.

Ces archives personnelles dévoilent une histoire vue d’en bas , au plus près du quotidien et des expériences vécues de la Libération. .

Rue des Champs Elysées Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 74 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film-conference moderated by Claire FENIGER, coordinator of the Mission Libération?s Scientific and Orientation Council, with Rémi PAILHOU, head of the heritage department at the Ciclic Centre-Val Loire agency.

L’événement UTL & CICLIC Regards amateurs sur la Libération Issoudun a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays d’Issoudun