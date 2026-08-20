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V.I.B. Very Important Baby, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing

V.I.B. Very Important Baby, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

V.I.B. Very Important Baby Jeudi 15 octobre, 10h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T10:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:30:00+02:00

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Des jeux, des livres, une musique douce et une bibliothécaire aux petits soins auprès des plus jeunes et de leurs parents. Tous les jeudis, de 10h à 11h30.

Service Communication de la Ville de Tourcoing

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