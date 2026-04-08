VACANCES D’AVRIL MAISON GARONNE Cazères
VACANCES D’AVRIL MAISON GARONNE Cazères mardi 21 avril 2026.
Cazères
VACANCES D’AVRIL
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-21
Un programme de vacances riche en découvertes et en activités pour enfants et adultes !
Des vacances pleines de découvertes. 5 .
MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A vacation program full of discoveries and activities for children and adults!
L’événement VACANCES D’AVRIL Cazères a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Cazères (Haute-Garonne)
- ANTIGONE D’APRÈS JEAN ANOUILH PAR LA CIE AVIS DE PAS SAGE Rue des Capucins Cazères 16 avril 2026
- CONCERT OMASPHERE, CHRYZALIS Rue des Capucins Cazères 17 avril 2026
- SORTIE DE RÉSIDENCE JETER ET OUBLIER MAISON GARONNE Cazères 17 avril 2026
- ESCAPE GAME SAUVEZ E.TRI ! OFFICE DE TOURISME Cazères 28 avril 2026
- SORTIE NATURE Quai des Fusillés Cazères 29 avril 2026