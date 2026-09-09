Vacances de la toussaint à la bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence
mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque municipale Joseph Roumanille · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Vacances de la toussaint à la bibliothèque
Mardi 20 octobre 2026 de 14h à 16h30.
Mercredi 21 octobre 2026 de 14h à 16h30 et de 15h à 16h.
Vendredi 23 octobre 2026 de 14h à 16h30.
Mardi 27 octobre 2026 de 14h à 16h30.
Mercredi 28 octobre 2026 de 9h30 à 11h.
Vendredi 30 octobre 2026 de 14h à 16h30. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 09:30:00
fin : 2026-10-28 11:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-30
Des ateliers ludiques vous attendent à la bibliothèque municipale Joseph Roumanille à Saint-Rémy-de-Provence.Enfants
La bibliothèque municipale Joseph Roumanille à Saint-Rémy-de-Provence vous invite à participer à ses ateliers ludiques du 20 au 30 octobre !
Mardi 20 octobre
– 14h-16h30 (atelier 6-12 ans) Fabrication d’un chapeau de sorcier ou de sorcière et de son bâton magique.
Mercredi 21 octobre
– 14h-16h30 (atelier 6-12 ans) Centre de table automnal.
– 15h-16h (à partir de 5 ans) Heure du conte avec goûter.
Vendredi 23 octobre
– 14h-16h30 (atelier 6-12 ans) Attrape-rêves.
Mardi 27 octobre
– 14h-16h30 (atelier 6-12 ans) Marque-page en perles à chauffer.
Mercredi 28 octobre
– 9h30-11h (3-6 ans accompagnés d’un adulte) Collage et coloriage sur le thème d’Halloween.
Vendredi 30 octobre
– 14h-16h30 (club lecture 7-12 ans) Dégustation littéraire avec goûter.
Thème Halloween .
Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Fun workshops await you at the Joseph Roumanille municipal library in Saint-Rémy-de-Provence .
L’événement Vacances de la toussaint à la bibliothèque Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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