Vacances de la toussaint à la bibliothèque Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Vacances de la toussaint à la bibliothèque

Mardi 20 octobre 2026 de 14h à 16h30.

Mercredi 21 octobre 2026 de 14h à 16h30 et de 15h à 16h.

Vendredi 23 octobre 2026 de 14h à 16h30.

Mardi 27 octobre 2026 de 14h à 16h30.

Mercredi 28 octobre 2026 de 9h30 à 11h.

Vendredi 30 octobre 2026 de 14h à 16h30. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 09:30:00

fin : 2026-10-28 11:00:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-30

Des ateliers ludiques vous attendent à la bibliothèque municipale Joseph Roumanille à Saint-Rémy-de-Provence.Enfants

La bibliothèque municipale Joseph Roumanille à Saint-Rémy-de-Provence vous invite à participer à ses ateliers ludiques du 20 au 30 octobre !



Mardi 20 octobre

– 14h-16h30 (atelier 6-12 ans) Fabrication d’un chapeau de sorcier ou de sorcière et de son bâton magique.



Mercredi 21 octobre

– 14h-16h30 (atelier 6-12 ans) Centre de table automnal.

– 15h-16h (à partir de 5 ans) Heure du conte avec goûter.



Vendredi 23 octobre

– 14h-16h30 (atelier 6-12 ans) Attrape-rêves.



Mardi 27 octobre

– 14h-16h30 (atelier 6-12 ans) Marque-page en perles à chauffer.



Mercredi 28 octobre

– 9h30-11h (3-6 ans accompagnés d’un adulte) Collage et coloriage sur le thème d’Halloween.



Vendredi 30 octobre

– 14h-16h30 (club lecture 7-12 ans) Dégustation littéraire avec goûter.

Thème Halloween .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Fun workshops await you at the Joseph Roumanille municipal library in Saint-Rémy-de-Provence .

L’événement Vacances de la toussaint à la bibliothèque Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles