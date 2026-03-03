Vacances de Pâques dans les Maisons Pour Tous

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20

Les 4 secteurs Jeunes des MPT de La Madeleine, Les Petits-Clos, Rechèvres et St-Chéron poursuivent leur programme d’animations ludiques, culturelles et sportives pendant les vacances d’avril. Un tournoi inter-quartier de rugby est organisé.

Les inscriptions se font pour les deux semaines de vacances et sont gratuites. Dans la limite des places disponibles. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire inscriptionssecteursjeunes@agglo-ville.chartres.fr

English :

The 4 youth sectors of the La Madeleine, Les Petits-Clos, Rechèvres and St-Chéron MPTs continue their program of fun, cultural and sporting activities during the April vacation. An inter-district rugby tournament is organized.

L’événement Vacances de Pâques dans les Maisons Pour Tous Chartres a été mis à jour le 2026-03-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES