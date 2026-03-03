Vacances de Pâques dans les Maisons Pour Tous Chartres
Vacances de Pâques dans les Maisons Pour Tous Chartres lundi 13 avril 2026.
Vacances de Pâques dans les Maisons Pour Tous
Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-24 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
Les 4 secteurs Jeunes des MPT de La Madeleine, Les Petits-Clos, Rechèvres et St-Chéron poursuivent leur programme d’animations ludiques, culturelles et sportives pendant les vacances d’avril. Un tournoi inter-quartier de rugby est organisé.
Les inscriptions se font pour les deux semaines de vacances et sont gratuites. Dans la limite des places disponibles. .
Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire inscriptionssecteursjeunes@agglo-ville.chartres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 4 youth sectors of the La Madeleine, Les Petits-Clos, Rechèvres and St-Chéron MPTs continue their program of fun, cultural and sporting activities during the April vacation. An inter-district rugby tournament is organized.
L’événement Vacances de Pâques dans les Maisons Pour Tous Chartres a été mis à jour le 2026-03-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES