Vacances de printemps à la Mine Témoin : animations enfants, Mine Témoin d’Alès, Alès
Vacances de printemps à la Mine Témoin : animations enfants, Mine Témoin d’Alès, Alès mercredi 22 avril 2026.
Vacances de printemps à la Mine Témoin : animations enfants 22 avril – 1 mai Mine Témoin d’Alès Gard
Chasse au trésor 8,50€, atelier créatif 4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T10:30:00+02:00 – 2026-05-01T12:00:00+02:00
La Mine Témoin propose des activités pour les enfants pendant les vacances d’hiver. Au programme : chasse au trésor dans les galeries ou atelier ludique et pédagogique.
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Chasse au trésor : mercredis 22 et 29 avril à 10h30
Les enfants de la mine ont fêté la Sainte-Barbe mais ils ont oublié un coffre rempli de trésors dans les galeries !
Les autres enfants devront retrouver le coffre, résoudre les énigmes pour l’ouvrir et retrouver la sortie. Une aventure amusante, idéale pour les enfants dès 7 ans : observation, logique et esprit d’équipe seront essentiels pour réussir !
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Atelier ludique et pédagogique : vendredis 24 avril et 1er mai à 10h30
Explore, joue et comprends les ressources de la mine
L’objectif : faire découvrir aux enfants ce que l’on extrait dans une mine et comment ces ressources, d’hier à aujourd’hui, font partie de notre quotidien. À travers le jeu et l’expérimentation, ils comprendront à quoi servent le charbon et le cuivre, et comment ces matières premières arrivent jusqu’à nous.
Durée : 1h à 1h30
Tarif : chasse au trésor 8,50€, atelier créatif 4 €
Nombre de places limité – réservation obligatoire
Informations et réservation : 04 66 30 45 15 / contact@mine-temoin.fr
Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466304515 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mine-temoin.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@mine-temoin.fr »}]
Pendant les vacances de printemps, la Mine Témoin propose aux enfants des animations ludiques et pédagogiques : chasse au trésor dans les galeries ou atelier ludique et pédagogique.
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