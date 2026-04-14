Vacances de printemps à la Mine Témoin : animations enfants, Mine Témoin d’Alès, Alès

Vacances de printemps à la Mine Témoin : animations enfants 22 avril – 1 mai Mine Témoin d’Alès Gard

Chasse au trésor 8,50€, atelier créatif 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:30:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T10:30:00+02:00 – 2026-05-01T12:00:00+02:00

La Mine Témoin propose des activités pour les enfants pendant les vacances d’hiver. Au programme : chasse au trésor dans les galeries ou atelier ludique et pédagogique.

Chasse au trésor : mercredis 22 et 29 avril à 10h30

Les enfants de la mine ont fêté la Sainte-Barbe mais ils ont oublié un coffre rempli de trésors dans les galeries !

Les autres enfants devront retrouver le coffre, résoudre les énigmes pour l’ouvrir et retrouver la sortie. Une aventure amusante, idéale pour les enfants dès 7 ans : observation, logique et esprit d’équipe seront essentiels pour réussir !

Atelier ludique et pédagogique : vendredis 24 avril et 1er mai à 10h30

Explore, joue et comprends les ressources de la mine

L’objectif : faire découvrir aux enfants ce que l’on extrait dans une mine et comment ces ressources, d’hier à aujourd’hui, font partie de notre quotidien. À travers le jeu et l’expérimentation, ils comprendront à quoi servent le charbon et le cuivre, et comment ces matières premières arrivent jusqu’à nous.

Durée : 1h à 1h30

Tarif : chasse au trésor 8,50€, atelier créatif 4 €

Nombre de places limité – réservation obligatoire

Informations et réservation : 04 66 30 45 15 / contact@mine-temoin.fr

Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466304515 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mine-temoin.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@mine-temoin.fr »}]

Pendant les vacances de printemps, la Mine Témoin propose aux enfants des animations ludiques et pédagogiques : chasse au trésor dans les galeries ou atelier ludique et pédagogique.