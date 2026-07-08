Vacances d’été au Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Vacances d’été au Musée des Alpilles

Mercredi 8 juillet 2026.

Stage

– de 10h à 11h30 pour les 4-6 ans

– de 14h à 16h pour les 11-15 ans.

Du jeudi 9 au vendredi 10 juillet 2026.

Pour les 7-10 ans

Stage sur 2 jours, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 26 août 2026.

Stage

– de 10h à 11h30 pour les 4-6 ans

– de 14h à 16h pour les 11-15 ans.

Du jeudi 27 au vendredi 28 août 2026.

Pour les 7-10 ans

Stage sur 2 jours, de 10h à 11h30 et de 14h à 17h. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-08-26 2026-08-27

Rendez-vous au Musée des Alpilles pour profiter de stages pendant les vacances d’été !Enfants

Cette année encore, le Musée des Alpilles organise des activités pour les enfants pendant les vacances d’été.



Mercredi 8 juillet

– 10h à 11h30 (pour les 4-6 ans)

– 14h à 16h (pour les 11-15 ans)



Jeudi 9 et vendredi 10 juillet

– 10h à 12h et 14h à 17h (pour les 7-10 ans)

Stage de 2 jours avec une artiste invitée Camille Rebuffel





Mercredi 26 août

– 10h à 11h30 (pour les 4-6 ans) et 14h à 16h (pour les 11-15 ans)



Jeudi 27 et Vendredi 28 août

– 10h à 12h et 14h à 17h (pour les 7-10 ans)

Stage de 2 jours avec une artiste



Durant les vacances scolaires, le musée des Alpilles propose aux jeunes de découvrir les arts de manière différente.

Parcourir les expositions, participer à l’atelier de gravure… Comprendre le patrimoine grâce à une expérience ludique et créative, parfaite pour éveil les enfants à l’imagination.



Réservation 15 jours avant la date du stage et uniquement par téléphone auprès du Musée des Alpilles. .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

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English :

Come along to the Musée des Alpilles to take part in workshops during the summer holidays!

L’événement Vacances d’été au Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles