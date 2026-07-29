Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre
jeudi 27 août 2026 · Manufactory · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Vacances d’été créatives avec Manufactory
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 11:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Pendant les vacances d’été, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.
De 10h à 11h30
Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité
-> Attrape soleil en papier vitrail
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
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English : Vacances d’été créatives avec Manufactory
L’événement Vacances d’été créatives avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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