Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vacances ensorcelantes Rue du Musée Nancray

Vacances ensorcelantes Rue du Musée Nancray samedi 17 octobre 2026.

Lieu : Rue du Musée

Adresse : Musée des Maisons comtoises

Ville : 25360 Nancray

Département : Doubs

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nancray

Vacances ensorcelantes

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-17

Les sorcières reviennent au musée des Maisons comtoises !

Tous les jours, concoctez votre potion à base d’animations, de dégustations et de visites ensorcelantes.
Les dimanches, spectacles, contes et le manège magique jetteront leurs sorts sur le parc !   .

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77  musee@maisons-comtoises.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances ensorcelantes

L’événement Vacances ensorcelantes Nancray a été mis à jour le 2026-05-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Nancray (Doubs)