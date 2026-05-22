Vacances ensorcelantes Rue du Musée Nancray
Vacances ensorcelantes Rue du Musée Nancray samedi 17 octobre 2026.
Nancray
Vacances ensorcelantes
Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Les sorcières reviennent au musée des Maisons comtoises !
Tous les jours, concoctez votre potion à base d’animations, de dégustations et de visites ensorcelantes.
Les dimanches, spectacles, contes et le manège magique jetteront leurs sorts sur le parc ! .
Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org
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English : Vacances ensorcelantes
L’événement Vacances ensorcelantes Nancray a été mis à jour le 2026-05-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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