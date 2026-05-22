Vacances ensorcelantes Rue du Musée Nancray

Nancray

Vacances ensorcelantes

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Les sorcières reviennent au musée des Maisons comtoises !

Tous les jours, concoctez votre potion à base d’animations, de dégustations et de visites ensorcelantes.

Les dimanches, spectacles, contes et le manège magique jetteront leurs sorts sur le parc ! .

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org

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English : Vacances ensorcelantes

L’événement Vacances ensorcelantes Nancray a été mis à jour le 2026-05-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)