Vacances obligatoires Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Vacances obligatoires

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 21:55:00

Date(s) :

2026-10-09

Comédie Patrick s’éclate dans son boulot mais il travaille trop !

Pour préserver sa santé, il est interné contre son gré en maison de repos. Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire. Ça tombe mal, il est en train de réaliser le plus gros coup de sa carrière ! Vacances Obligatoires c’est l’histoire d’un homme, obsédé par le travail, confronté à une psychologue légèrement folle . La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens nous font passer par toutes les émotions, jusqu’au dénouement final…qui en surprendra plus d’un! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Vacances obligatoires Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne