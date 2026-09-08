Vacances sur Altaïr ( Les séances du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Vacances sur Altaïr ( Les séances du Planétarium ) Dimanche 20 septembre, 11h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les étoiles sont-elles des lucioles géantes ou de gros lampadaires ?

C’est la question que se posent Lum la luciole et Bog le papillon. Curieux d’en avoir le cœur net, ils embarquent à bord d’un vaisseau spatial pour partir à la découverte de ces drôles de lumières dans la nuit.

Au cours de leur voyage, ils s’approchent d’un objet extrêmement lumineux… mais ce n’est pas une étoile : c’est Vénus, une planète ! Leur soif de découverte les mène ensuite jusqu’à une véritable étoile, Altaïr, qui brille et chauffe comme le Soleil.

Ils découvrent alors que, contrairement à ce qu’ils pensaient, les étoiles ne sont ni des lucioles, ni des lampadaires. Les étoiles sont de gigantesques boules de gaz très chaudes qui produisent leur propre lumière, et elles sont bien plus grosses que les planètes.

Ce spectacle destiné aux enfants de 4 à 7 ans permet de découvrir le ciel de manière amusante et ludique. Les jeunes spectateurs apprennent à distinguer les étoiles des planètes : les planètes tournent autour du Soleil et ne font que réfléchir sa lumière, tandis que les étoiles rayonnent elles-mêmes.

Publics : familles 4 – 7 ans

Film avec une séance d’astronomie animée par un médiateur scientifique

Durée 1 heure

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]

Les étoiles sont-elles des lucioles géantes ou de gros lampadaires ?

©Planétarium de Vaulx-en-Velin