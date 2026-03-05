Vaccination Êtes-vous à jour ?

32 Rue de Brétigny Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Êtes-vous vraiment à jour dans vos vaccins ? Faites le point avec les professionnels de santé. Une action de promotion de la vaccination est organisée sur rendez-vous au centre de santé polyvalent par le pôle de santé publique.

L’objectif est de permettre aux usagers de 6 à 90 ans de vérifier l’éligibilité aux vaccinations obligatoires (hors vaccinations spécifiques aux voyageurs) et mettre à jour les vaccins si nécessaire. Un professionnel de santé vous accompagne pour vérifier votre situation et réaliser la vaccination si besoin. Sur rendez-vous de 10 à 15 min. .

32 Rue de Brétigny Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 89 72 70 05

English :

Are you really up to date with your vaccinations? Find out from your health professionals. A vaccination promotion campaign is organized by appointment at the multi-purpose health center by the public health unit.

L’événement Vaccination Êtes-vous à jour ? Chartres a été mis à jour le 2026-03-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES