AGENDA · Bordeaux
VAE Action d’information collective (AIC), CIBC 33 A BORDEAUX, Bordeaux
mercredi 9 septembre 2026 · CIBC 33 A BORDEAUX · Bordeaux
Informations pratiques
VAE Action d’information collective (AIC) Mercredi 9 septembre, 09h00 CIBC 33 A BORDEAUX Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T10:00:00+02:00
VAE Action d’information collective (AIC)
CIBC 33 A BORDEAUX Le Millenium 3 – 9 rue Jean-Paul Alaux,33100,BORDEAUX Bordeaux 33072 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
VAE Action d’information collective (AIC)
CAP Métiers Nouvelle Aquitaine
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