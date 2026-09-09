VAE Action d’information collective (AIC), CIBC 33 A BORDEAUX, Bordeaux

Informations pratiques

VAE Action d’information collective (AIC) Mercredi 9 septembre, 09h00 CIBC 33 A BORDEAUX Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T10:00:00+02:00

VAE Action d’information collective (AIC)

CIBC 33 A BORDEAUX Le Millenium 3 – 9 rue Jean-Paul Alaux,33100,BORDEAUX Bordeaux 33072 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

VAE Action d’information collective (AIC)

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine