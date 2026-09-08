Vagabondages & Conversations Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Vagabondages & Conversations

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 19h. 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Gilles Clément, écrivain-jardinier, et Christian Ubl, chorégraphe, collaborent pour un spectacle sur la notion d’ être vivant à travers la danse. Pour la Biennale d’Aix, ils réalisent une version in situ du 3 bis F à la Bastide du Jas de Bouffan.

Faire un écart.

Vagabonder et converser.

Incarner et raconter des histoires à travers deux corps et deux récits.

Envisager la scène comme une réserve pour la pensée, l’émotion et l’écoute.



Tous deux patients artisans, le chorégraphe-danseur Christian Ubl et le jardinier-écrivain Gilles

Clément savent observer la transformation d’un germe en une création par le vivant. Chacun d’eux aime arpenter son propre terrain de jeu l’espace scénique pour l’un, et pour l’autre le jardin.



Dans Vagabondages & Conversations, leurs parcours se rejoignent pour évoquer le vivant. Deux écritures, deux pratiques et deux identités cherchent un ailleurs nouveau, hybride.

Avec humour et délicatesse, ils nous parlent de transformation, d’adaptation et de migration via le brassage planétaire cher à Gilles Clément, cette agitation incessante des flux autour de la planète, vents, courants marins, transhumances animales et humaines, par lesquels les espèces véhiculées se trouvent constamment mélangées et redistribuées.



Sur scène, un récit sensible et fort, entre deux hommes d’âge et de génération différentes, qui souhaitent œuvrer au présent.



D’un jardin à l’autre, du 3 bis F à la Bastide du Jas de Bouffan, Christian Ubl et Gilles Clément proposent avec le 3 bis F exceptionnellement pour la Biennale d’Aix, une version in situ de Vagabondages et Conversations.



Christian UBL chorégraphe et danseur

Christian UBL a été formé et initié d’abord par le sport, notamment le patinage artistique et les danses sportives latines pratiquées à très haut niveau pendant 10 ans. ll se forme à la danse contemporaine et travaille alors en tant qu’interprète avec de nombreux chorégraphes en France et Europe, entre autres Les carnets Bagouet, Michel Kelemenis, Thomas Lebrun, David Wampach, Christiane Blaise, Abou Lagraa, Ireland Dance Theater… Il fonde CUBe en 2005 pour mener sa propre recherche chorégraphique et crée un monde qui s’articule autour du corps, de la musique, des arts plastiques, en orchestrant l’apport d’autres disciplines.



Gilles CLÉMENT concepteur paysagiste, écrivain, jardinier

Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, Gilles Clément est professeur émérite à l’Ecole Nationale supérieure du Paysage à Versailles (ENSP). Professeur émérite à l’école nationale supérieure du paysage de Versailles, il est internationalement reconnu pour ses théories du Jardin en mouvement , du Jardin planétaire et du Tiers paysage . Son œuvre marque une rupture avec l’art des jardins traditionnel au lieu de domestiquer la nature, il propose de faire le plus

possible avec, le moins possible contre la nature.



Distribution

De & avec Christian Ubl (conception et chorégraphie) et Gilles Clément (textes)

Mise en lumière, regard extérieur Laurie Fouvet

Univers sonore et régie son Jordan Dixneuf en relais avec Emmanuel Hospital

Costumes, accessoires Pierre Canitrot

Regard extérieur Claudine Bertomeu, Gaëlle Gillieron, Émilie Cornillot

Production et diffusion Cécile Vernadat

Administration Pascale Baudin

Production CUBe association

Coproduction La Comédie de Valence CDN Drôme Ardèche dans le cadre de l’appel à projet A.R.T, la Maison Danse CDCN Uzès, l’Atelier de Paris CDCN, Théâtre du Fil de l’eau Ville de Pantin, Théâtre de Suresnes



Soutiens Le Théâtre Durance Scène Nationale, La Briqueterie CDCN du Val de Marne, Centre des Arts Enghien les Bains, CENTQUATRE-Paris



Une programmation du 3 bis f Centre d’arts contemporains .

109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Gilles Clément, writer and gardener, and Christian Ubl, choreographer, are collaborating on a performance that explores the concept of “living theater” through dance. For the Aix Biennale, they are staging a site-specific version of *3 bis F* at the Bastide du Jas de Bouffan.

L’événement Vagabondages & Conversations Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-30 par Mairie d’Aix-en-Provence