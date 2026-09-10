VALENTIN POMMERAY TRIO LE TAQUIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

VALENTIN POMMERAY TRIO

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR

8.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 21:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Enracinée dans l’énergie motrice du swing, de la transe et de l’improvisation, la musique de ce trio cultive les fondamentaux du jazz.

Au travers des compositions originales du pianiste bercé dès son plus jeune âge par les mélodies de Keith Jarrett, Paul Bley ou encore Bill Evans le groupe vogue dans l’imprévisible, manié par une écoute aiguisée, ainsi qu’une envie sincère de partager son plaisir.

Ce trio est né en 2020, à la suite d’une rencontre entre Valentin Pommeray lauréat du tremplin national de Jazz à Vannes, album “Space Out” en 2015 et Rémi Bouyssière lauréat du tremplin national de Jazz de la Défense, trio de Laurent Coulondre, Léon Phal quintet… tous deux professeurs du département jazz du conservatoire de Bordeaux.

Très vite, ils font la connaissance d’un batteur incontournable de la scène bordelaise, Gaetan Diaz lauréat du tremplin Action Jazz, Jeanne Michard Quintet, “Orquesta La Química” … et les trois tombent dans une alchimie immédiate. 8.8 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

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English :

Rooted in the driving energy of swing, trance, and improvisation, this trio’s music embraces the fundamentals of jazz.

L’événement VALENTIN POMMERAY TRIO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE