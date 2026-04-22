Vallo’ciné mai Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine
Vallo’ciné mai Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine mardi 19 mai 2026.
Vallorcine
Vallo’ciné mai
Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
CINEBUS est un regroupement d’Associations de villages qui a pour objectif de dynamiser une politique culturelle dans les petites communes rurales, à partir d’une projection cinématographique mensuelle à Vallorcine.
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Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71
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English :
CINEBUS is a group of village associations whose aim is to promote a cultural policy in small rural communities, based on a monthly cinema screening in Vallorcine.
L’événement Vallo’ciné mai Vallorcine a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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