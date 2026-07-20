Vallonscènes Théâtre Un con peut en cacher un autre Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Vallonscènes Théâtre Un con peut en cacher un autre

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Venez passer un moment de détente avec cette pièce de théâtre humoristique, à Vallons-de-l’Erdre.

Arnaud et Cyril réussissent l’exploit d’interpréter des personnages qui transforment les banalités quotidiennes en grands moments d’hilarité contagieuse.

Des sketchs au ton décalé et clownesque, des situations absurdes, des chansons et des sorties de route, c’est la promesse que vous fait ce duo aux multiples talents.

Spectacle programmé en partenariat avec l’association Saint-Mars Culture et Animation

Durée de 1h20

Spectacle tout public

Espace Paul GUIMARD (Saint-Mars-la-Jaille)

Réservation

_ La billetterie en ligne ouvrira le mardi 4 août

_ Il est possible des réserver des places dans tous les accueils des mairies déléguées de Vallons-de-l’Erdre.

_ Les soirs de spectacle, la billetterie est ouverte à l’Espace Paul GUIMARD 1h avant le début de la représentation.

_ Modes de règlements acceptés chèques, chèques-vacances, espèces.

Tarifs

_ Tarif plein 13€

_ Tarif réduit pour les enfants de moins de 12 ans 6€ .

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr

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English :

Come enjoy a relaxing time with this comedy play, *Vallons-de-l’Erdre*.

L’événement Vallonscènes Théâtre Un con peut en cacher un autre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-07-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis