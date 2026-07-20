Vallonscènes Théâtre Un con peut en cacher un autre Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre
vendredi 25 septembre 2026 · Espace Paul Guimard · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
Vallonscènes Théâtre Un con peut en cacher un autre
Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Venez passer un moment de détente avec cette pièce de théâtre humoristique, à Vallons-de-l’Erdre.
Arnaud et Cyril réussissent l’exploit d’interpréter des personnages qui transforment les banalités quotidiennes en grands moments d’hilarité contagieuse.
Des sketchs au ton décalé et clownesque, des situations absurdes, des chansons et des sorties de route, c’est la promesse que vous fait ce duo aux multiples talents.
Spectacle programmé en partenariat avec l’association Saint-Mars Culture et Animation
Durée de 1h20
Spectacle tout public
Espace Paul GUIMARD (Saint-Mars-la-Jaille)
Réservation
_ La billetterie en ligne ouvrira le mardi 4 août
_ Il est possible des réserver des places dans tous les accueils des mairies déléguées de Vallons-de-l’Erdre.
_ Les soirs de spectacle, la billetterie est ouverte à l’Espace Paul GUIMARD 1h avant le début de la représentation.
_ Modes de règlements acceptés chèques, chèques-vacances, espèces.
Tarifs
_ Tarif plein 13€
_ Tarif réduit pour les enfants de moins de 12 ans 6€ .
Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy a relaxing time with this comedy play, *Vallons-de-l’Erdre*.
L’événement Vallonscènes Théâtre Un con peut en cacher un autre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-07-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique)
- DJ Thomas Cornélius et Soirée Créole Guinguette de l’Auberge du Prieuré Auberge du Prieuré des Gourmands Vallons-de-l’Erdre 31 juillet 2026
- Concert Ebony Roots Esti’Vallons Vallons-de-l’Erdre 4 août 2026
- Spectacle Sur les rails Esti’Vallons Vallons-de-l’Erdre 11 août 2026
- Festival des Cons Vallons-de-l’Erdre 14 août 2026
- Spectacle Petite histoire au hasard Esti’Vallons Vallons-de-l’Erdre 18 août 2026