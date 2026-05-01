Valras-Plage

VALRAS GEEK FESTIVAL

11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Le Valras Geek Festival revient au Palais de la Mer à Valras-Plage pour un week-end entièrement dédié à la pop culture.

Pendant deux jours, plongez dans un univers riche et immersif 100 % pop culture, dans une ambiance à la fois festive et familiale.

Au programme

– Jeux vidéo en freeplay, tournois et bornes d’arcade

– Défilé et concours cosplay

– Quiz et blind tests geek

– Stands d’exposants Mangas, figurines, créations artisanales et bien plus encore

– Ateliers et animations interactives (loups-garous, jeux de société, initiations…)

– Rencontres avec des invités et artistes passionnés

Que vous soyez passionné de manga, amateur de gaming, adepte du cosplay ou simplement curieux, cet événement est l’occasion idéale de partager un moment convivial entre passionnés. .

11 boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33 christel.fabre@ville-valrasplage.fr

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English : VALRAS GEEK FESTIVAL

The Valras Geek Festival returns to the Palais de la Mer in Valras-Plage for a weekend entirely dedicated to pop culture.

L’événement VALRAS GEEK FESTIVAL Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34