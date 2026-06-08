VALRAS-PLAGE DES LIVRES À LA PLAGE Valras-Plage jeudi 9 juillet 2026.

Valras-Plage

VALRAS-PLAGE DES LIVRES À LA PLAGE

Valras-Plage Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-09

La communauté d’agglomération de l’Hérault vous propose tout au long de l’été un atelier lecture sur le bord de plage de Valras.

Le personnel de la médiathèque et le département de l’hérault accompagné de la ville de Valras ouvrent une bibliothèque de plage avec différents types de lectures. Prenez le temps de lire un livre face à la mer, en toute quiétude, confortablement installés dans un transat face à la mer.

deux spectacles en soirée pour tout public comprenant multiples lectures pour petits et grands. .

Valras-Plage Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : VALRAS-PLAGE DES LIVRES À LA PLAGE

The Communauté d’Agglomération de l’Hérault is offering a summer-long reading workshop on the Valras beach.

L’événement VALRAS-PLAGE DES LIVRES À LA PLAGE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34